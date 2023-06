Tasquinhas do Alviela animam S. Vicente do Paul

As Tasquinhas do Alviela, em São Vicente do Paul, que vão na 14ª edição, decorrem no Jardim de S. Vicente nos dias 23, 24 e 25 de Junho com folclore, música popular, bailes e gastronomia da freguesia do concelho de Santarém. Um dos pontos altos dos festejos é actuação da cantora Rosinha, no primeiro dia, às 23h00. Na animação musical, actuam ainda no segundo dia Leo e Leandro e Madeira Show no último dia.

No primeiro dia, antes do encerramento às 04h00, actua também à hora de jantar o grupo Carambolas e o baile está por conta do grupo Bico D’Obra. Depois da inauguração, às 20h00, com a presença dos presidentes da Câmara de Santarém e da assembleia municipal, respectivamente, Ricardo Gonçalves e Joaquim Neto, há um desfile de campinos com a presença dos ranchos folclóricos de S. Vicente do Paul e de Vale de Figueira. A partir desta altura pode ver também a exposição dos artesãos locais Manuel da Cruz e Rui Silva.

No sábado há jogos tradicionais depois do almoço e a animação musical começa às 17h00 com as concertinas de Adriano e Amigos. Uma hora depois decorre o concurso do Coscorão de S. Vicente do Paul. O baile é com a Banda Virus. O domingo começa com uma missa, às 10h00, e a tarde começa com jogos tradicionais. A animação do meio da tarde está a cargo do Quarteto Nelson Pisco e às 19h00 há danças de salão. Às 21h00, antes de entrar em palco Madeira Show (22h30), decorre a homenagem pelo 36º aniversário do Clube de Andebol São Vicentense. Antes do encerramento há fogo-de-artifício e baile.