Torres Novas promove os sabores e produtos do concelho

O município de Torres Novas, juntamente com 21 restaurantes do concelho, está a realizar a segunda Mostra de Sabores e Produtos do Território que começa hoje e prolonga-se até 2 de Julho. A iniciativa pretende divulgar, promover e valorizar a gastronomia e os produtos diferenciadores do território, bem como dinamizar a restauração do concelho.

No restaurante Mamma Mia, nos Riachos, encontram-se produtos e iguarias como o figo preto, as sopas e o arroz de fressura, a morcela de arroz, o doce de amêndoa, o bolo de cabeça, o pastel de feijão e a laranja do Pafarrão. Para acompanhar estão presentes quatro vinhos produzidos no concelho, como Cabeça de Toiro, Encosta do Vale Galego, Zé da Leonor e Alveirão, um vinho biológico.

A Gamela dos Sonhos, A Tertúlia do Nabeiro, Almonda Grill, Babalhau by Chef Lurdes, BlueG’IN Bistro, Brasão Real, Casa das Enguias, De’Gustar, Hotel Torres Novas – Restaurante, Mamma Mia, Marisqueira Aquário, Mosteiro do Leitão, O Cantinho do Pereira, Restaurante Nersant, Retiro da Fataça, Ritonicho, Saborearte, Seven Restaurante, Solar da Valada, Temperos da Luz e Zeca são os restaurantes aderentes à iniciativa onde é possível provar diferentes especialidades e produtos do concelho.