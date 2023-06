Potencial económico da FeirOurém é cada vez maior

A edição de 2023 da FeirOurém, uma das maiores festas do concelho de Ourém, bateu o recorde de expositores e recebeu milhares de visitantes. Entre 16 e 20 de Junho, o certame envolveu exposições de actividades económicas, artesanato, diversões, gastronomia e espaços para as associações e instituições locais. Pelo palco principal passaram Xutos e Pontapés, Ana Moura, Wet Bed Gang, C4 Pedro, entre outros. No feriado municipal e Dia da Cidade, 20 de Junho, decorreram as cerimónias protocolares e a tradicional sardinhada popular que junta centenas de amantes da gastronomia. O MIRANTE assistiu à inauguração do certame que se realizou em frente ao Centro Municipal de Exposições.

O presidente da câmara, Luís Albuquerque, procedeu ao tradicional corte da fita e destacou, no seu discurso, a importância do certame para a economia do concelho e da região ribatejana, revelando o sucesso de se ter aumentado o número de expositores em relação à última edição, de 80 para 125. A presença das 13 juntas de freguesia concelhias também mereceu a atenção do autarca. “É importante termos junto a nós os representantes do povo”, realçou. Quanto ao aumento da procura, admitiu que não foi possível responder a todos, mas que é algo a precaver. “Cinco dias de festa, de partilha, de encontros e reencontros. Porventura a única vez que muitos se vêem durante o ano. Tenho a certeza que quando forem para casa vão satisfeitos e a pedir que a edição 2024 venha rapidamente”, proferiu.

Durante a sessão inaugural foram entregues certificados de participação aos empresários, associações, instituições e juntas de freguesia presentes na FeirOurém, seguindo-se uma visita do executivo ao Centro Municipal de Exposições e espaço envolvente para conhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.