Utilização bioindustrial de insectos em grande destaque na Feira Nacional de Agricultura

A Agenda Mobilizadora InsectERA esteve presente com um stand pela primeira vez na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, numa parceria com o Município de Santarém, tendo recebido milhares de visitantes interessados em conhecer o sector bioindustrial de produtos derivados de insectos. A sua presença contribuiu para aumentar a vertente inovadora que a Feira tem vindo a revelar ao longo dos anos.

O stand InsectERA recebeu várias entidades oficiais, parceiros e outras organizações com interesse no sector, tendo recebido também a visita do Presidente da República, que inaugurou a Feira. Marcelo Rebelo de Sousa ficou a conhecer os principais objectivos da Agenda Mobilizadora e em directo para a televisão apresentou-a como sendo “o maior projecto do mundo do género e uma base para a globalização de um novo sector bioindustrial nacional”. Destacou ainda que este sector aposta em “parcerias de elevada competência envolvendo empresas, universidades e centros de investigação”. Condições essenciais para o sucesso da criação de um cluster industrial sólido.

Durante os nove dias da Feira, o auditório InsectERA promoveu nove seminários dedicados ao novo sector bioindustrial e aos profissionais que nele vão integrar. Fora do stand foram realizados vários eventos dedicados à introdução da farinha de insecto na alimentação humana, com destaque para a participação no espaço Provas na Cozinha, onde três chefs da região foram desafiados a refazer as receitas dos seus pratos habituais incorporando a farinha de insecto. Os pratos foram acompanhados por vinhos nacionais e cervejas artesanais.

Os insectos também foram tema noutros seminários do certame, como foi o caso da apresentação da proteína de insecto como solução alternativa sustentável na elaboração de alimentos compostos para aves, na Conferência Global de Avicultura, promovida pela ANAPO – Associação Nacional de Avicultores e Produtores de Ovos. A Agenda Mobilizadora InsectERA, considera um sucesso a sua presença na Feira, destacando que “pela primeira vez no mundo foi realizado um conjunto tão vasto e dinâmico de eventos dedicados ao sector bioindustrial dos produtos derivados de insecto num evento de dimensão nacional do sector agroindustrial”.