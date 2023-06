Grupo HIT tem 300 vagas para a campanha da indústria do tomate

Os candidatos, que podem ser de várias gerações, têm direito a transporte e são várias as áreas disponíveis a partir do final de Julho.

A Multipessoal, empresa portuguesa com mais de 25 anos de experiência em recursos humanos, está a contratar 300 pessoas para diversas áreas para a indústria de tomate. As contratações têm como objectivo responder às necessidades sazonais de recursos humanos na campanha de tomate nas empresas Italagro e a FIT, do Grupo HIT, em Castanheira do Ribatejo e Marateca. O recrutamento é feito através do Clan, a solução de emprego 100% digital da Multipessoal.

As vagas disponíveis são para funções de operadores nas áreas de produção, armazém, classificação, controlo de qualidade, bem como analistas de qualidade e assistentes administrativos. Podem candidatar-se pessoas de todas as gerações, “motivados para integrarem o sector da transformação de produtos alimentares”, refere a empresa. O período de exercício de funções vai desde final de Julho até Outubro. O Grupo HIT garante o transporte gratuito de todos os colaboradores em laboração contínua, a partir de várias zonas do Montijo, Águas de Moura e Setúbal, e também desde a paragem no Continente Modelo, na EN10 em Alverca até Castanheira do Ribatejo.

Os interessados devem formalizar as suas candidaturas através da plataforma digital em b.clan.pt/grupo-hit ou presencialmente. A empresa realça que a candidatura pode ser feita de forma rápida e simples através da página dedicada à campanha na Internet. As candidaturas presenciais podem efectuar-se nos serviços de atendimento da Multipessoal em Alverca, na Estrada Nacional 10 nº 26 - R/C Direito em Alverca, e na fábrica da Italagro, na Rua Lezíria Cortes em Castanheira do Ribatejo.

Através do Clan é possível realizar e acompanhar todos os passos da jornada dos profissionais, de uma forma inovadora, acessível, cómoda e ágil. O Clan “coloca as pessoas no centro, propondo-se a prestar suporte não só no momento da candidatura e processo de recrutamento, mas também ao longo de toda a relação com os colaboradores, tirando partido da digitalização para estar sempre presente e disponível”, informa a empresa.