Programa Cidadania Jovem em contexto real de trabalho

A freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho vai desenvolver mais uma vez o Programa Cidadania Jovem nos meses de Julho e Agosto, destinado a quem tem entre 15 e 25 anos de idade. A iniciativa tem como objectivo proporcionar uma experiência de ocupação de tempos livres em contexto real de trabalho proporcionando também perspectivas sobre o mundo do trabalho e as oportunidades profissionais. Os jovens vão integrar projectos de apoio à comunidade, nas áreas do ambiente, reabilitação urbana, património e outros de interesse social, comunitário e administrativo.