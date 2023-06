LPM é o novo concessionário Opel em Santarém

A LPM tornou-se o representante oficial da marca Opel em Santarém na venda de viaturas novas, semi-novas e, brevemente, após-venda. A mudança tem como objectivo seguir a estratégia de crescimento do Grupo Nov no aumento das quotas de mercado no sector automóvel. O novo concessionário Opel junta-se à Peugeot na zona industrial de Santarém, no lote 39. A LPM pertence ao Grupo NOV Automóveis que existe desde 1998, sendo uma das maiores empresas do sector automóvel representantes das marcas Peugeot, Volvo, Kia e Opel na zona centro.