EICEL1920 quer Museu Mineiro em Rio Maior

A nova direcção da EICEL 1920, associação de defesa do património mineiro de Rio Maior, tem como um dos grandes objectivos para o quadriénio 2023-2026 a continuação das obras de restauro da secção de trituração da antiga fábrica de briquetes da Mina do Espadanal e a conclusão da primeira fase de instalação do Museu Mineiro em Rio Maior. Os órgãos sociais pretendem também a classificação da fábrica de briquetes da Mina do Espadanal como Imóvel de Interesse Público, elaborando e apresentando uma proposta nesse sentido à Direcção Geral do Património Cultural. Os dirigentes vão também pugnar pela inscrição do Museu Mineiro de Rio Maior no Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal e trabalhar na organização de visitas guiadas a esse património. A criação de um Museu Mineiro Virtual e o descerramento de uma Placa DOCOMOMO Ibérico em reconhecimento do valor arquitectónico da fábrica de briquetes da Mina do Espadanal são outras intenções em vista. Estão ainda projectadas diversas actividades culturais e de defesa e conservação do património mineiro.

A direcção da EICEL 1920 é agora liderada por Nuno Rocha, que tem como vice-presidente Augusto Figueiredo e como secretário Carlos Carujo. A mesa da assembleia-geral é liderada por António Moreira, co-adjuvado pelos secretários José Neves e Liliana Alonso. O conselho fiscal tem como presidente: João Verde da Costa, Paulo Santos tem o cargo de secretário e o relator é João Bogalho.