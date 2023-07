Santarém mostrou produtos locais em Bruxelas

A nona edição do evento “Best of Portugal” – “O Melhor de Portugal”, que decorreu no Parc du Cinquantenaire, em Bruxelas, nos dias 17 e 18 de Junho, voltou a contar com a participação do município de Santarém, pelo segundo ano consecutivo na Feira de Produtos Agroalimentares. Um conjunto de empresas e produtores do concelho de Santarém promoveram o melhor de Santarém e ofereceram a convidados e visitantes a qualidade dos produtos alimentares ribatejanos. Não faltou também animação cultural e musical.

A Câmara de Santarém foi representada pelos vereadores Nuno Russo e Diogo Gomes. Nuno Russo, que tem o pelouro do Apoio ao Desenvolvimento Agrícola, referiu que esta segunda participação resultou da vontade de dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido no apoio à divulgação e promoção dos produtos locais de qualidade, considerando que foi ainda melhor que no ano passado, pela maior afluência de visitantes, com maiores e melhores negócios de venda, e ainda pelo contacto com as entidades oficiais em Bruxelas.

Diogo Gomes reforçou que a presença de Santarém na nona edição do Melhor de Portugal foi um sucesso, acrescentando que a afluência aos stands dos produtores constitui a prova de que Santarém é uma região de produtores de grande qualidade. Para a próximo ano, o Município de Santarém também vai garantir presença pois é Cidade do Vinho 2024, juntamente com Almeirim, Alpiarça e Cartaxo.