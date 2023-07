É a terceira vez que o concessionário Ford Liz Drive recebe o prémio que distingue as melhores empresas no serviço ao cliente, e são os próprios clientes que o dizem.

LizDrive entre as melhores empresas no serviço ao cliente

A LizDrive foi distinguida como empresa de excelência no serviço ao cliente pelos próprios consumidores. O concessionário Ford em Santarém, Leiria, Pombal, Tomar e Caldas da Rainha, recebeu pela terceira vez o prémio President's Award, que distingue a empresa pela excelência no serviço ao cliente, na sua edição de 2022. O processo de seleção dos premiados baseia-se nas respostas e opiniões dos clientes, dadas nos questionários de satisfação da marca.

O presidente da Ford Lusitana, Jesús Alonso, entregou o prémio que reconhece o interesse e empenho de toda a rede na prestação de um serviço de qualidade. A distinção recompensa também o esforço em satisfazer e fidelizar clientes. Na cerimónia de entrega do prémio, Jesús Alonso felicitou toda a equipa da LizDrive pelo que considerou ser um excelente trabalho árduo. “Mostraram grande ambição e desejo de crescer e abraçar o ADN Ford, este prémio é o reconhecimento desse esforço. O vosso exemplo inspira-nos a melhorar ano após ano”, disse o presidente da Ford Lusitana.

A LizDrive pertence ao Grupo NOV Automóveis, uma sub-holding” para o sector automóvel, do Grupo NOV, que tem ainda mais três empresas da área: a LPM, Socarros e Rentlei. O grupo tem actividade em diversas áreas no mercado nacional, comercializando viaturas novas Peugeot, Ford, Kia, Isuzu e Volvo e viaturas usadas. Desenvolve a sua actividade também na manutenção e reparação multimarca, venda de peças de origem e aftermarket e ainda no aluguer operacional de viaturas. O Grupo NOV tem as suas origens na década de 50 do século passado, mantendo os valores de sempre de cooperação, rigor e solidez, aliados à competência e ética.