Já abriu a Clínica Dentária Vitalii na cidade de Almeirim

Abriu em Almeirim, a clínica dentária Vitalii, propriedade de Cássio Chitolina, médico especialista em Ortodontia, que conta com uma equipa multidisciplinar e equipamento sofisticado.

Natural de Tucunduva, Rio Grande do Sul, no Brasil, e há cinco anos em Portugal, após uma passagem por Itália de onde é originária a família, Cássio Chitolina, de 34 anos, trabalhou noutras clínicas dentárias em Fazendas de Almeirim e Alpiarça.

“Almeirim sempre me recebeu bem e 12 anos após concluir a minha formação, este é o momento em que as condições de maturidade permitem assumir um compromisso destes num projecto. Nos últimos cinco anos tenho vindo a trabalhar com esta população e estou convicto que chegou a altura de proporcionar uma experiência diferente aos que já me conhecem e aos que vão ainda visitar-me pela primeira vez”, refere.

Localizada no número 50 da Avenida D. João I, na zona norte da cidade, a Vitalii Dental Premium pretende transformar a ida ao dentista numa experiência apelativa desmitificando os receios tradicionalmente associados às necessidades nessa área.