Espaço Empresa de Santarém disponibiliza normas do Instituto da Qualidade

O Espaço Empresa de Santarém foi pioneiro no lançamento de ponto de consulta das Normas do IPQ - Instituto Português da Qualidade

O Espaço Empresa de Santarém foi pioneiro no lançamento de ponto de consulta das Normas do IPQ - Instituto Português da Qualidade, informou o município. O acervo normativo electrónico nacional, descentralizado de consulta de normas, está disponível desde dia 4 de Julho, no Espaço Empresa localizado na Loja de Cidadão de Santarém. Um momento que foi assinalado com a presença do vereador com o pelouro da Modernização Administrativa, Diogo Gomes, de Maria João Graça, vogal do conselho directivo do IPQ, e de Etelvina Nabais e Davide Chaves, do IPQ, bem como de Patrícia Poeiras, que coordena actualmente o projecto Espaço Empresa.

Santarém passa assim a fazer parte da Rede Descentralizada de Consulta de Normas do IPQ, um serviço gratuito, digital, disponibilizado às empresas e à sociedade, através duma rede de parceiros, e que se inicia, numa parceria com o IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, e com suporte na rede Espaço Empresa do Município de Santarém, como piloto.

O vereador Diogo Gomes confessou o seu orgulho por “Santarém continuar a trilhar um caminho diferenciador e pioneiro na adesão a serviços como este, fundamentais para as pequenas e médias empresas e para o cidadão em geral”. Este serviço pode ser consultado no Espaço Empresa de Santarém às segundas, quartas e sextas, das 09h00 às 15h00 e às terças e quintas, das 12h00 às 18h00.