Mercadona já criou mais de cinquenta e cinco mil empregos em Portugal

Um relatório elaborado pelo Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais da Universidade do Minho e o Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) quantifica em 1.296,8 milhões de euros, a contribuição directa para o PIB (Produto Interno Bruto), resultante do impacto acumulado da actividade da Mercadona em Portugal.

É também referido que foram criados 55.655 empregos directos, indirectos e induzidos entre 2019, ano em que abriu o primeiro supermercado, e 2022.

Quanto ao efeito de crescimento que a Mercadona tem na economia portuguesa, o relatório revela que por cada euro de receitas gerado nas suas lojas, são gerados 9 euros na economia; e por cada emprego, são criados mais de 5 novos postos de trabalho no país.