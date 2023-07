Restaurante indiano Rasoi com entregas domiciliárias a custo reduzido em Alverca

O Rasoi - restaurante indiano, em Alverca do Ribatejo, propriedade de Rajesh Thammishetty e Vidhi Shah, vai fazer entregas domiciliárias a taxas mínimas, na área da cidade de Alverca, durante Julho e Agosto.

A funcionar das 11h30 às 15h00 e das 18h00 às 22h30 todos os dias, menos às segundas-feiras, o restaurante já tem serviço de entregas através do Uber Eats, do Glovo e da Bolt Food.

O Rasoi serve almoços e jantares e possui uma sala de jantar especial para grupos com capacidade para 40 pessoas. Tem também serviço de catering.

Ao fim de dois anos de actividade, completados em Junho, o restaurante ganhou o seu lugar como opção de restauração para o dia-a-dia e não apenas para ocasiões especiais. Para isso contribuíram algumas inovações e adaptações aos gostos dos clientes portugueses e às necessidades de quem tem pouco tempo para almoçar, nomeadamente a adopção de um prato do dia, que inclui uma entrada, prato principal, acompanhamento e pão.

Localizado no nº 2 da Rua dos Lavadouros, perto das Finanças, o Rasoi proporciona aos clientes uma experiência única ao apresentar uma combinação da culinária de todas as regiões da Índia.