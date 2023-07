Abriu o Centro de Dia Canino - Mildog House para cães idosos

Situado na Lapa, Cartaxo, é apresentado pelos promotores como o primeiro do género no país.

Já está a funcionar, o Centro de Dia Canino - Mildog House, um serviço criado a pensar no bem-estar dos “cães seniores”. O centro fica localizado na Lapa, a 10 quilómetros do Cartaxo e do mesmo já fazem parte o Táxicão Mildog (táxi canino e domicílios), o Fisiovet Mildog (fisioterapia veterinária) e o Mildog Grooming (banhos e tosquias).

O Centro de Dia Mildog House vai acolher diariamente qualquer cão sénior que necessite de vigilância, companhia ou qualquer outra situação que o dono/tutor entenda. Um dos objectivos é proporcionar qualidade de vida aos cães mais idosos, permitindo-lhe mobilidade, dentro das suas limitações, com atenção a mudanças de saúde e de comportamento.

Se o animal fica todo o dia sozinho, precisa de medicação diária ou de ajuda para se deslocar, por exemplo, o Mildog House pretende responder a estas e outras necessidades. Se o sénior precisar de ir ao veterinário, fazer check ups regulares ou exames poderá fazê-lo durante o tempo em que está no Centro de Dia Canino.

Para além disso pode usufruir dos outros serviços, como o TáxiCão, para qualquer deslocação, o Mildog Grooming no caso da higiene e se precisar de banhos ou tosquias e ainda o serviço mais recente, a fisioterapia veterinária.