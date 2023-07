Equipa da Riomagic é a chave de ouro para o sucesso e expansão do negócio

A Riomagic Condomínios tem agora um novo espaço na Rua Fernando Sequeira Aguiar, com todas as condições para os condóminos se reunirem. A remodelação foi pensada para o bem-estar dos clientes, tratando-se de espaços alegres e modernos onde se pode ter uma agradável conversa. De realçar também os 14 anos de actuação da Riomagic em Lisboa.

A pensar nos clientes, Gisela Germano remodelou a Riomagic Mediação e Riomagic Condomínios, em Rio Maior. A empresária de Rio Maior inaugurou a remodelação dos espaços no mês de Junho com a apresentação do novo espaço da Riomagic Condomínios, que está ao serviço dos condóminos na Rua Fernando Sequeira Aguiar. O renovado visual da Riomagic é alegre e moderno, priorizando o conforto.

Gisela Germano refere que sentiu que era o momento certo para dar o passo, dada a solidez da sua equipa: “No meu entender os projectos têm que ser feitos quando a equipa está preparada para eles, queremos crescer e neste momento temos a equipa ideal para esse crescimento”. A prioridade da empresa, assegura, são os clientes, salientando que procurou inovar na equipa, na formação e nos métodos de trabalho, estando a Riomagic a acompanhar as últimas tendências do mercado. “Há muitos condomínios que não têm uma sala para a realização de reuniões e nós criámos um espaço preparado para isso mesmo. Abrimos o novo espaço para podermos proporcionar aos condóminos um melhor conforto”, exemplifica, acrescentando que a elevada procura pelo serviço de gestão e administração de condomínios da Riomagic está a levar à expansão do negócio para localidades como Benedita, Turquel, Caldas da Rainha e Santarém.

A empresária não esconde o desejo de ver a Riomagic crescer cada vez mais e garante que o apoio da comunidade tem sido crucial para o sucesso: “Assim como criámos a Riomagic Condomínios, vamos querer criar outras empresas ligadas de certa forma à Riomagic Mediação”. “Estou grata aos riomaiorenses e às pessoas do nosso distrito, pois acreditam em mim desde os meus 20 anos, e já fiz 46. Estive algum tempo em Lisboa e quando voltei percebi que sou muito acarinhada na minha terra e isso dá-me força para continuar a querer estar aqui. Posso abrir outros negócios, mas serão sempre aqui sediados”, confidenciou. Visivelmente emocionada, destacou ainda o contributo da família para o sucesso da Riomagic.

A Riomagic Mediação está localizada na Rua Maestro Fernando Carvalho, em Rio Maior, e a equipa é composta por Gisela Germano, Ângela Martins, Patrícia Paixão e Filipa Duarte. Elisabete Ferreira, Melissa Isabelinha e Sónia Azenha são os rostos da Riomagic Condomínios. Um dos maiores sucessos da empresa é a actuação na capital há 14 anos, garantia da qualidade dos serviços e da dupla António Reis e Teresa Palma.