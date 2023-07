Áreas actuais e estratégicas para a sociedade são a aposta da Escola Superior Agrária de Coimbra

A Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC) perfez 136 anos, mas é uma instituição de ensino superior moderna e em permanente actualização.

A sua principal preocupação é, desde sempre, preparar os estudantes para os desafios da tecnologia e das mudanças verificadas nos sectores para os quais se encontra vocacionada, condições essenciais para o seu sucesso no mercado de trabalho.

Quem estuda na Agrária de Coimbra, estuda (n)a natureza, uma vez que a mesma dispõe de um espaço único dentro da cidade e alia actividades relacionadas com a produção vegetal e animal, transformação e conservação de alimentos, florestas e protecção do ambiente, à investigação e desenvolvimento, ao trabalho laboratorial e à partilha de saberes entre as diferentes áreas científicas que congrega.

Confere formações a três níveis de estudo: Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), Licenciaturas e Mestrados. Os CTeSP, em particular, constituem-se uma mais-valia na formação de quadros e são uma porta de entrada interessante para o ensino superior, nomeadamente para os estudantes de cursos profissionais, que passaram recentemente a ter também a possibilidade de ingressar numa licenciatura através de concurso especial, não sendo necessária a realização de provas de ingresso ao ensino superior.

É uma escola de referência nacional em áreas tradicionais, como sejam a Agropecuária, Tecnologia Alimentar e Ciências Florestais, mas que soube adaptar-se continuamente para dar resposta às actuais e prementes questões da sociedade.

São disso exemplo a aposta nas áreas da Agricultura Biológica, Ambiente, Biotecnologia, Ecoturismo, Enfermagem Veterinária e até mesmo da Gastronomia.

Destacam-se as valências em Agricultura Biológica, com cerca de 12ha de área certificada, a formação na área Florestal, com empregabilidade garantida, e a licenciatura em Turismo em Espaços Rurais e Naturais, que concretiza uma fileira de sucesso onde a natureza se alia a uma importante actividade económica do sector dos serviços.

Os estudantes da Agrária de Coimbra têm nesta Escola a possibilidade de pôr em prática o que vão aprendendo nas aulas teóricas, graças à existência, entre outras infraestruturas, de oficinas tecnológicas de laticínios e de hortofrutícolas, de diversos laboratórios equipados com a tecnologia mais avançada, bem como de uma superfície florestal de 23ha e uma área para a produção agropecuária com 84ha, incluindo 1300m2 de estufas. Outra das vantagens de que podem usufruir é o acompanhamento por um corpo docente altamente qualificado, com envolvimento activo em projectos de investigação aplicada, muitos deles internacionais; de uma forte ligação desta escola à comunidade e ao tecido empresarial; e do estudo num “campus sustentável”, resultado de integrar o Programa Eco-escolas, do forte investimento em projectos de eficiência energética, assim como da adopção de boas práticas comportamentais no seio da instituição.

Com um universo de cerca de 1.200 alunos, a Agrária de Coimbra também cativa os seus estudantes para uma vertente empreendedora. Impulsionados pela formação adquirida, são inúmeros os casos de sucesso de projectos de ex-alunos que estão no mercado, por conta própria ou em empresas e instituições e que, depois, estabelecem parcerias, recebendo estagiários da instituição.

Nesta escola existem igualmente excelentes condições para a prática desportiva, sendo o Rubgy e o Karaté os desportos mais emblemáticos e que projectam o nome da Agrária de Coimbra além-fronteiras. Salienta-se ainda a equitação e a produção de cavalos que, desde os primórdios, se constituem uma forte referência na região e no país.