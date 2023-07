“Na Bolha” é uma história infantil de Carla Pasion Neves

“Na Bolha”, livro de Carla Pasion Neves, é uma história infantil que a autora pretende que seja lida nas salas de aula do ensino pré-escolar e do 1º ciclo, bem como nas bibliotecas escolares e no lar de todos os portugueses.

Escrito para relatar o silêncio em tempos de Covid-19, para enfatizar os valores que permaneceram e resistiram à histórica pandemia, a história ganhou cor com a ilustração dos alunos de Artes da Escola Secundária do Cartaxo.

“É um livro das escolas que pretende dar sentido à nossa existência e louvar os predicados da mesma. Gostaria que a Princesa das Asas de Ouro ‘voasse’ até vós, para relatar o seu nascimento, o envolvimento de toda uma comunidade educativa na construção de uma história que viverá para sempre no coração de quem a ler”, refere a autora. Carla Pasion Neves é licenciada em Educação Comunitária pela Escola Superior de Educação de Santarém (ESES) e desempenha o cargo de coordenadora da Educação na Câmara Municipal do Cartaxo.