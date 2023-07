Torres Novas assina protocolo para limpar e proteger o Almonda

O município de Torres Novas e a Associação Viver Almonda assinaram um protocolo que visa o desenvolvimento de acções de protecção do rio Almonda e a promoção do seu aproveitamento sustentável para efeitos lúdicos. A parceria vai permitir o acompanhamento do estado das linhas de água, avaliando parâmetros como a qualidade da água, hidrogeomorfologia, corredor ecológico, alterações antrópicas e outros. O protocolo está em vigor até final de 2025 e foi assinado na sexta-feira, 7 de Julho.

A associação compromete-se a efectuar a limpeza e desobstrução de pelo menos 6,5 quilómetros do rio Almonda garantindo a manutenção do corredor ecológico entre a nascente e a ponte entre Ribeiras; a realizar ações de vigilância; a colaborar na organização de uma descida de rio anual; e a cooperar em acções de sensibilização, “cabendo ao município transferir o valor de 15 mil euros, isentos de IVA, para apoio ao desenvolvimento das acções definidas”, refere o próprio município.

A Associação Viver Almonda é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão promover e realizar acções de desenvolvimento ambiental e desportivo no rio Almonda de forma sustentável e equilibrada.