Escola Profissional de Salvaterra de Magos recebe prémios nacionais de ciência

A Escola Profissional de Salvaterra de Magos - EPSM, obteve no sábado, 8 de Julho, o segundo lugar no concurso Nacional de Ciência, prémio FAQtos, promovido pelo INOV- INESC do Instituto Superior Técnico.

O Prémio FAQtos é um concurso nacional destinado a alunos do Ensino Secundário e para a fase final, cuja sessão decorreu no Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico foram seleccionados 10 projectos finalistas entre as 75 candidaturas iniciais, envolvendo escolas de todo o país.

A equipa da Escola Profissional de Salvaterra de Magos era composta pelos alunos Gabriel Miranda, Martim Cardoso, Tiago Rainho, Tiago Nunes e pelo Prof. José Carvalho, do curso de Electrónica, Automação e Comando.

O projecto apresentado, denominado Clever Waves - ZERO Waste procura responder a uma das grandes preocupações actuais, que é a utilização sustentável da água na agricultura e destacou-se pela sua simplicidade, facilidade de expansão, baixo custo, economia de energia e preocupação com a sustentabilidade ambiental.

Cinco dias antes a EPSM já tinha ganho um outro prémio nacional na área da Ciência, no Concurso Atlântico Júnior promovido pela Ciência Viva e pela FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, com o projecto EPSWater.