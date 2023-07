Fátima Lopes e Anjos no ISLA Santarém

Fátima Lopes e os “Anjos” foram os convidados do primeiro ISLA Sunset que teve lugar no ISLA Campus na segunda-feira, 10 Julho. A apresentadora da SIC lançou em Santarém, no auditório Professor Manuel Damásio, o seu novo livro “Simply Flow - Atreve-te a Abrandar” no Auditório Professor Manuel Damásio. Um livro de partilhas para ajudar as pessoas a terem uma vida mais consciente e feliz.

Nelson Rosado e Sérgio Rosado apresentaram à comunidade do ISLA o seu projecto “Angel Gin From Heaven”, um momento partilhado também com muitos fãs da banda, que vivem em Santarem. O final de tarde foi animado pela música do saxofonista de “Dandy Sax”.