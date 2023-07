Santarém representada na reunião da administração da RECEVIN em Bruxelas

O município de Santarém esteve representado pelo vereador Nuno Russo na reunião do conselho de administração da RECEVIN - European Network of Wine Cities - Rede Europeia das Cidades do Vinho que decorreu no Parlamento Europeu, em Bruxelas, no dia 4 de Julho. Nessa reunião, a RECEVIN atribuiu o prémio de Cidade Europeia do Vinho 2024 à candidatura conjunta, apresentada por 20 municípios italianos de Alto Piemonte e de Gran Monferrato Saranno, enquanto o título de cidade Europeia Dionísio 2024 foi atribuído a Mostar, cidade da Bósnia Herzegovina que é o centro cultural da região. No âmbito desta reunião, destaque para a proposta de adesão das Associações Francesa e Grega à RECEVIN, a discussão da constituição do grupo de trabalho do Enoturismo Europeu e a formulação da posição da RECEVIN sobre a política dos Territórios Vinhateiros Europeus. Espanha detém, actualmente a presidência da RECEVIN, enquanto Portugal, através da AMPV - Associação Municípios Portugueses do Vinho e Itália são vice-presidentes desta rede.