Torres Novas e Turismo de Portugal assinam protocolo para formar trabalhadores

O Município de Torres Novas e o Turismo de Portugal assinaram um protocolo com vista à promoção e desenvolvimento do programa “Formação + Próxima”. Este projecto visa capacitar, massivamente, os colaboradores do sector do turismo em regime presencial e à distância, contribuindo para acrescentar valor às empresas locais e aos respectivos territórios, com conteúdos adaptados às necessidades de futuro.

O protocolo, assinado na segunda-feira, 10 de Julho, no posto de turismo, estabelece que o Turismo de Portugal é responsável por elaborar um diagnóstico de necessidades de formação específicas do território, em colaboração com o município; criar e executar um plano de formação que responda às necessidades da actividade turística do concelho e executar um plano de formação que contribua para a valorização do território e para a capacitação dos técnicos do município e de entidades parceiras.

O organismo responsável pelo turismo nacional compromete-se também a assegurar a contratação dos formadores e dos mentores do programa, privilegiando os recursos humanos da região; criar e executar um programa de indução para os formadores e mentores, de forma a potenciar o conhecimento e o envolvimento destes profissionais no programa e criar uma campanha de comunicação do programa e disponibilizar os respectivos conteúdos para a promoção e divulgação do município.

O Município de Torres Novas tem a missão de colaborar no diagnóstico das necessidades de formação específica no sector do turismo; divulgar o programa pelos seus canais de comunicação; garantir a existência de espaços e equipamentos pedagógicos, técnicos e informáticos adequados à realização da formação. Cabe-lhe ainda contribuir para a identificação de potenciais formadores locais para integrarem a bolsa de formadores do programa; identificar parceiros locais estratégicos e promover o seu envolvimento na realização e a dinamização do programa.

Recorde-se que o Governo aprovou o plano “Reativar o Turismo, Construir o Futuro”, constituído por um conjunto de medidas com o objectivo de estimular a economia e a actividade turística, onde se prevê o desenvolvimento do programa “Formação + Próxima” de 75 mil trabalhadores do turismo.