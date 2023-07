A injeção intravitrea é um procedimento que envolve a injeção de medicamentos diretamente na cavidade vítrea do olho. É comummente realizado para tratar várias situações oculares, particularmente as que afectam a retina e a mácula, como degenerescência macular ligada à idade (DMLI), retinopatia diabética e oclusão da veia retiniana (trombose).

A principal razão para o uso de injecções intravitreas, é que elas permitem a administração direccionada de medicamentos ao local do problema dentro do olho. A cavidade vítrea é a substancia gelatinosa que preenche a área entre o cristalino e a retina, fornece um reservatório para o medicamento, permitindo que ele tenha um efeito sustentado por um período prolongado de tempo.

Os medicamentos injectados no olho durante este procedimento, são normalmente drogas anti-factor de crescimento endotelial vascular (anti-VEGF) ou corticosteróides. Os medicamentos anti-VEGF ajudam a impedir o crescimento de vasos sanguíneos anormais no olho, que é uma característica comum de condições como DMLI (degenerescência macular ligada a idade) e retinopatia diabética. Os corticosteroides, por outro lado, têm efeitos anti-inflamatórios e podem ajudar a reduzir o inchaço e a inflamação no olho.

As injecções intravitreas geralmente são realizadas em regime de ambulatório (bloco operatório) e são consideradas minimamente invasivas. O procedimento em si, envolve a limpeza de olho e a administração de um anestésico local para anestesiar a área. É usada uma agulha muito fina para injectar o medicamento na cavidade vítrea. Após a injecção, os pacientes podem receber colírios para prevenir infecções e normalmente serão monitorizados por um curto período de tempo, para garantir que não haja complicações imediatas.

Embora as injecções possam ser eficazes no tratamento de certas situações oculares, é importante presenciar que não são isentas de riscos, podendo ocorrer infeções, hemorragias, descolamento de retina e aumento da pressão intraocular. Por isso, a decisão de se submeter a uma injecção intravitrea, deve ser tomada junto do oftalmologista, para que possa avaliar a condição específica de cada paciente e decidir a abordagem do tratamento mais adequada.