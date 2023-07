CNA reclama prorrogação do prazo da formação sobre condução de tractores

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) reclamou o alargamento do prazo, pelo menos por mais um ano, para realização da formação obrigatória sobre condução segura de tractores, alertando que “milhares de agricultores” ainda não a conseguiram efectuar.

Em comunicado, a CNA diz ter enviado um ofício ao Ministério da Agricultura, com conhecimento aos ministérios que tutelam as Infraestruturas e a Protecção Civil, onde reclama o alargamento do prazo para a realização da formação “Conduzir e Operar com o Tractor em Segurança” (COTS), que está previsto terminar daqui a menos de 15 dias, de forma a “dar resposta ao elevado número de agricultores que continuam a necessitar de realizar esta acção”.

Em causa está a acção de formação COTS ou da equivalente UFCD (Unidade de Formação de Curta Duração) para os condutores habilitados com as categorias B, que necessitam conduzir veículos agrícolas do tipo II, e para os condutores habilitados com as categorias C e D, que pretendam conduzir veículos agrícolas do tipo III.

Segundo a CNA, “apesar de todos os esforços por parte das organizações de agricultores que promovem, sem fins lucrativos, esta formação, a pesada burocracia imposta pelo Ministério da Agricultura (designadamente na organização e homologação destas acções de formação) tem dificultado dar resposta às solicitações de muitos agricultores”.

Neste contexto, a confederação e as suas filiadas consideram “indispensável a desburocratização” do processo, assim como a prorrogação do prazo para a conclusão desta formação, pelo menos até 31 de Julho de 2024. A CNA salienta que esta formação “é da maior importância para a lavoura nacional”, onde estão registados quase 200 mil tractores agrícolas e, semanalmente, continuam a registar-se mortes e lesões incapacitantes na sequência de acidentes com tractores, que diz serem responsáveis pela maioria dos acidentes de trabalho no sector.