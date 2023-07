Concluída primeira fase da instalação de painéis solares na sede da AIP

Está concluída a primeira fase do projecto da AIP - Associação Industrial Portuguesa, de instalação de uma UPAC – unidade de produção autónoma de energia para auto-consumo, no edifício Rosa, sede.

A UPAC terá uma potência de 122 kWp, uma produção de 107,6 Mwh/ano e permitirá um auto-consumo de energia de 33%. A segunda fase do projecto consistirá na cobertura fotovoltaica do edifício Amarelo e na constituição duma CER na Junqueira.

Segundo a Direcção da AIP, o investimento foi financiado através de um modelo que não provocará qualquer esforço de tesouraria.