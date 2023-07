Dacia regista recorde de vendas e entra no top 4 nacional

A Dacia vendeu um total de 345.432 veículos (veículos passageiros + veículos comerciais ligeiros) no primeiro semestre de 2023, um crescimento de 24,2% face ao mesmo período de 2022. As vendas de veículos passageiros (vp) situaram-se em 342.809 unidades, colocando a quota de mercado da marca nos 4,7%, um aumento de 0,2 pontos em relação ao ano anterior.

Os quatro principais modelos da marca registaram um crescimento no primeiro semestre de 2023: Spring 38%, Sandero 24%, Duster 13% e Jogger 130%. No seu habitual segmento - vendas a clientes particulares - a Dacia solidificou a sua posição na Europa, onde, pela primeira vez, ficou em segundo lugar com uma quota de 8,4%.

Em Portugal, o primeiro semestre foi de recordes para a Dacia: 7.725 unidades vendidas, mais 72% em relação ao mesmo período de 2022, a que correspondeu uma quota de mercado de 6,2% e, pela primeira vez, a entrada no top 4 das marcas mais vendidas do mercado.

Para além disso, a Dacia foi a líder incontestada de vendas a clientes particulares, com 17% de quota de mercado, mais três pontos comparativamente a 2022. O Sandero e o Duster foram os dois modelos preferidos dos portugueses, o primeiro com uma quota de mercado de 8% e o popular SUV com 5%. Já o Spring foi o automóvel eléctrico mais vendido a clientes particulares, mas também o líder do segmento A, com uma quota de mercado de 20%.