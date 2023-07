Mercadona participa em campanha da Cruz Vermelha Portuguesa

“Shop or Goodness” está a decorrer até 23 de Julho e os clientes podem fazer doações no momento do pagamento das compras.

A Mercadona, empresa de supermercados, junta-se uma vez mais à campanha Shop for Goodness organizada pela Cruz Vermelha Portuguesa, a decorrer até 23 de Julho.

A campanha solidária consiste na doação monetária, em múltiplos de um euro, que os clientes poderão realizar nas caixas de pagamento no momento da compra.

O valor doado será entregue na integra à Cruz Vermelha Portuguesa em forma de cartões, que posteriormente são distribuídos aos beneficiários, que poderão utilizá-los para adquirir produtos de acordo com as suas necessidades.