Estudantes apresentam trabalhos em Coruche sobre a cultura do milho

Cerca de 250 pessoas participaram no Dia de Campo InovMilho - Centro de Competências das Culturas do Milho e Sorgo, realizado a 7 de Julho, na Estação Experimental António Teixeira, em Coruche. O evento teve como objectivo apresentar os resultados de um ano de trabalho de 11 estudantes de várias instituições de ensino agrário em Portugal.

Os alunos de licenciatura, mestrado e doutorado mostraram os projectos que desenvolveram na Estação Experimental António Teixeira, contribuindo para aumentar o conhecimento que será útil para o sucesso dos produtores de milho no futuro. Durante todo o ano, os estudantes foram orientados pelos professores e receberam apoio técnico do InovMilho.

O presidente da ANPROMIS - Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo, Jorge Neves, destacou a importância do protocolo entre instituições de ensino e o InovMilho. O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Álvaro Mendonça e Moura, também esteve presente no evento e elogiou o InovMilho por promover essa conexão entre a pesquisa e os agricultores.

Além das apresentações dos estudantes, o Dia de Campo contou com a participação da coordenadora da Rede Rural Nacional, Custódia Correia, que apresentou o Akis - Sistema de Conhecimento e Informação Agrícola. Este sistema visa reunir todos os agentes envolvidos no sector agrícola, trabalhando para modernizar a agricultura através da partilha de conhecimento.

Também foi divulgado o AgriJovem 2023, uma iniciativa da Representação da Comissão Europeia em Portugal. O AgriJovem, que acontecerá no dia 13 de Outubro no Instituto Superior de Agronomia, tem como objectivo capacitar os jovens estudantes para enfrentar os desafios do sector agrícola.

A visita aos ensaios de campo proporcionou às empresas convidadas a oportunidade de apresentar as tecnologias disponíveis actualmente para a produção de milho, auxiliando-os a enfrentar os desafios do sector, especialmente diante dos impactos das alterações climáticas. A academia também esteve presente, mostrando estudos que visam tornar a cultura do milho mais sustentável ambientalmente, sem perder competitividade.