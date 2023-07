Grupo Nov Automóveis passa a representar mais sete marcas

No ano em que celebra 25 anos de existência, o Grupo Nov Automóveis inicia a representação de mais sete marcas. São a Piaggio comercial e Maxus (grupo Astara) e a Fiat, Fiat Professional, Abarth, Jeep e Opel (grupo Stellantis).

No que concerne às novas marcas Stellantis terão presença física em Leiria, Santarém e Caldas da Rainha. Com estas novas representações, e através das sub-holdings LPM, LizDrive e Socarros, o Grupo Nov Automóveis passa a contar com a representação de 12 marcas no seu portfólio: Peugeot, Ford, Opel, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Kia, Volvo, Piaggio Comercial, Maxus, Isuzu e NovUsados (marca própria para a comercialização de viaturas usadas). Para conseguir corresponder às expectativas dos clientes, o grupo está a ampliar as instalações das Caldas da Rainha e conta concluir as novas instalações em Leiria até final de 2024.