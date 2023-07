PigmentiTotal está agora no litoral Oeste com nova loja em Peniche

A PigmentiTotal abriu uma nova loja em Peniche, no nº 71 da Avenida Monsenhor Bastos. Trata-se do quarto espaço comercial daquela marca de tintas, depois de Cartaxo, Leiria e Amadora.

Com uma história de mais de 13 anos, a Pigmenti continua a criar lares e a pintar sonhos por Portugal fora. A marca tem mais de 70 soluções para as mais variadas solicitações, desde impermeabilizantes, tintas plásticas lisas e texturadas para interiores e exteriores.

Para além destas, a Pigmenti tem também detergentes e químicos de manutenção industrial, para aplicações em áreas como limpezas de cozinhas, WC, pavimentos, tratamento de águas de piscinas, lavagem automóvel, lavandarias, etc. E nas suas lojas comercializa também produtos dos principais fabricantes nacionais e internacionais.

Na Pigmenti, inovação é a palavra de ordem e a empresa conta agora também com tecnologias Standox para repintura automóvel e indústrias e Proa, para barcos de pesca e de recreio. O atendimento personalizado e a qualidade dos produtos são os trunfos da marca que tem também um Sistema de Afinação de Cores Industrial, que lhe permite produzir “na hora” milhares de cores em produtos para pavimentos, mobiliário, carpintarias e marcenarias.