Casa de Repouso Sonhos Meus proporciona bem-estar e conforto há vinte e cinco anos

A Casa de Repouso Sonhos Meus nasceu há 25 anos, fundada por Mavildia Dionísio e é actualmente gerida pela sua filha, Cínia Pereira, que ali trabalhou desde o início.

Localizada no Bairro do Simões, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, está instalada num edifício térreo, num local sossegado, onde passam poucos carros e onde ainda é possível ouvir o chilrear dos pássaros. Dispõe de nove quartos duplos, três individuais e um triplo, tendo capacidade para alojar 24 pessoas.

Conta com uma equipa motivada e bem preparada, composta por 14 funcionários onde se incluem um médico, uma enfermeira e uma animadora. Algumas das actividades disponíveis na Casa de Repouso Sonhos Meus são ginástica, ateliê de culinária, jogos lúdicos e realização de vídeos.

Na festa do 25º aniversário, a 15 de Junho, marcaram presença as marchas do Coração do Ribatejo de Salvaterra de Magos e um duo musical que animou os participantes, alguns dos quais não resistiram a dançar.

A Casa de Repouso Sonhos Meus tem licença de funcionamento atribuída pela Segurança social desde 2002, actualmente com o nº13/2017. O atendimento ao público é de segunda a sexta, das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h30 e ao fim de semana por marcação. Os interessados podem visitar as instalações às sextas, sábados e domingos à tarde.

A gerente, Cínia Pereira, é defensora de um envelhecimento repleto de afectos e cuidados e tenta que, apesar de residirem na Sonhos Meus, os idosos mantenham um contacto regular com as famílias. Profissionalmente diz sentir-se realizada com o que faz.

“O mais gratificante deste trabalho são, sem dúvida, as histórias de vida de cada utente; a envolvência e ligação que se cria não só com cada um, mas também com a família deste e a possibilidade de podermos dar conforto, carinho e bem estar aos idosos neste período das suas vidas.”.