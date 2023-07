Fisio M promove a saúde psicomotora e a integração social

A Fisio M, em Fazendas de Almeirim, foi criada por Marta Brito Lopes para oferecer uma alternativa aos tratamentos convencionais. Dedicando-se à reabilitação e prevenção motora nas variadas faixas etárias, tem, em conjunto com o Estúdio M, serviços de fisioterapia, osteopatia, pilates, yoga e ginástica funcional. Os tratamentos são realizados nas suas instalações, embora, ocasionalmente, possam ser feitos ao domicílio.

“Actuamos em várias áreas da reabilitação, mas essencialmente chegam até nós casos relacionados com o estilo de vida actual das pessoas, nomeadamente cervicalgias, ciatalgias e tendinopatias, bem como situações de pós-operatórios e lesões desportivas”, explica a gerente e fisioterapeura,

Segundo Marta Brito Lopes, o que diferencia a Fisio M é “a qualidade do serviço, o factor proximidade e a consciencialização da condição clínica de cada um dos pacientes, tornando cada tratamento uma experiência individual. Para além disso, um outro factor diferenciador é vermos a pessoa como um todo e trabalharmos em equipa, sendo que ela faz parte da mesma”, refere.

A equipa é constituída por duas fisioterapeutas, uma instrutora de “fitness” e uma administrativa. Além dos tratamentos, promove a saúde psicomotora e a integração social através das aulas de pilates, yoga e ginástica funcional, estando também previstos workshops e palestras. A formação e especialização dos colaboradores é uma das preocupações da Fisio M.

Com sede no número 204 da Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, a Fisio M funciona de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 20h30. Aos Sábados só trabalha da parte da manhã. A qualidade do serviço, o empenho e a dedicação são os pontos destacados pela gerente.