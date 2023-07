Muita adesão em mais uma edição das festas em Fazendas de Almeirim

A última edição das Festas em Honra de São José, em Fazendas de Almeirim, foi uma das mais concorridas dos últimos anos. O certame, que decorreu de 21 a 23 de Julho, foi um bom exemplo do espírito comunitário e de entreajuda que parece estar a ressurgir na aldeia. As festas foram organizadas por sete associações que integram a COFFAL - Associação Recreativo e Cultural Fazendense, entidade que foi formalizada em 2020 e tem trabalhado para que a iniciativa seja cada vez mais uma referência no concelho de Almeirim.

Com um programa diversificado, no primeiro dia de festa o destaque vai para a banda Tributo a Bob Marley, mas também para a actuação de DJ Vassalo, que durou até de madrugada. No dia seguinte, as tasquinhas voltaram a abrir às 19h00, sendo que o rancho folclórico “Os Camponeses da Raposa” assinalaram a primeira actuação da noite, que teve ainda um baile com “Nelson P.” que antecedeu o grupo “Sons do Minho”. Pelas 00h30 decorreu o fogo de artifício e durante a madrugada retomou a música com DJ Cramalheira. No domingo e último dia dos festejos, realizou-se a eucaristia seguida de procissão em honra de São José, presidida pelo pároco Bruno Filipe. As tasquinhas abriram à mesma hora e o Rancho Infantil de Fazendas de Almeirim subiu a palco para uma das actuações mais aplaudidas do fim-de-semana. A noite trouxe mais uma sessão de baile, com Nelo Ferreira e as suas bailarinas. A edicção 2023 das Festas em Honra de São José terminaram à 00h30 com o encerramento do recinto.