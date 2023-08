Escola Profissional do Vale do Tejo em projecto sobre alimentação e cancro

A Escola Profissional do Vale do Tejo, através dos cursos profissionais Técnico/a de Cozinha/Pastelaria e Técnico/a de Restaurante/Bar, será parceira da Escola de Hotelaria e Turismo (CPIFP Hurtado de Mendoza) de Granada, que recebeu um financiamento de 250.000 euros, no âmbito do programa ERASMUS+, para levar a cabo um projecto intitulado “Healthy Eating Lifestyle & Cancer Prevention: From Beliefs to Evidence” (“HELP-C”).

O principal objectivo do projecto, com a duração de três anos, é incorporar boas práticas culinárias para prevenir o cancro, nos currículos de várias escolas de hotelaria e restauração, em diferentes países do arco mediterrânico, bem como na sociedade em geral. O mesmo está alinhado com o Plano Europeu de Luta contra o Cancro, centrado na prevenção e detecção precoce de cancro.

As boas práticas basear-se-ão nas recomendações fornecidas pelo “Núcleo Científico”, composto por investigadores de renome da Universidade de Granada (UGR) e da Escola Andaluza de Saúde Pública (EASP).

Diferentes investigadores serão responsáveis por avalizar mais de 50 receitas e elaborações gastronómicas que serão desenvolvidas nas seis escolas europeias de hotelaria e restauração, aproveitando a diversidade e a riqueza cultural mediterrânica das diferentes zonas que participam.