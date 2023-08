Novo Banco aumenta lucros no primeiro semestre e revê previsão para o resto do ano

O Novo Banco teve 373 milhões de euros de lucro no primeiro semestre deste ano e uma margem financeira de 524 milhões, mais 40% e 96%, respectivamente, face ao mesmo período do ano passado.

“A forte execução no primeiro semestre levou a uma revisão em alta das orientações para 2023”, referiu Mark Bourke, CEO (presidente executivo) do Novo Banco, numa conferência realizada na sexta-feira, com analistas. Entre as novas metas para este ano destaca-se a previsão de lucros antes de impostos acima dos 700 milhões de euros, quando antes apontavam um valor acima dos 600 milhões de euros.

No seu discurso, Mark Bourke disse também que “Portugal é actualmente um dos mercados mais apelativos da Zona Euro”, destacando na apresentação dados sobre a economia nacional, como a taxa de crescimento do PIB, o baixo nível de desemprego e o crescimento do investimento esperado para os próximos anos, “sobretudo através de fundos europeus”, que “tornam Portugal num mercado apelativo para a banca de retalho”, disse.