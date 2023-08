Restaurante Fumeiro no centro histórico de Abrantes com cozinha portuguesa

O Restaurante Fumeiro, no centro histórico de Abrantes, funciona de segunda a sábado, das 08h00 da manhã às 22h00. A sua ementa é constituída por pratos da cozinha portuguesa, nomeadamente bife à Fumeiro, peixe do rio, carne de porco preta, entre outros. Nos dias úteis tem menu do dia com sopa, pratos do dia de carne, peixe e vegetariano, bebida, sobremesa e café. Para além de almoços e jantares, serve pequenos-almoços e petiscos.

O restaurante abriu a 19 de Julho, na Rua Nossa Senhora da Conceição nº 3, e é propriedade do casal Nuno Casola e Maria da Luz, que está ligado ao sector da restauração desde 1989. A qualidade dos seus produtos e o bom atendimento são os principais atributos do Fumeiro.