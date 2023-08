Mais um apoio municipal à Associação Comercial de Santarém

A ACES - Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Santarém vai receber um apoio do município de Santarém que pode chegar os 15.218 euros para financiar a ampliação das esplanadas da Praça Sá da Bandeira, no centro histórico da cidade. As duas entidades, em conjunto com os estabelecimentos aderentes, reforçaram os lugares nas esplanadas em mais uma centena num investimento feito pela Câmara de Santarém e que foi operacionalizado pela ACES. A medida visa promover a economia local e aumentar a dinâmica do centro histórico da cidade.

O horário de funcionamento das esplanadas é estabelecido individualmente para cada estabelecimento, de acordo com as normas gerais de funcionamento previstas pela legislação municipal, mas a câmara autoriza, o seu funcionamento de domingo a quinta-feira, das 08h00 às 24h00 e de sexta-feira a sábado, das 08h00 às 02h00. A autarquia frisa que o horário de funcionamento das esplanadas não pode ultrapassar as 02h00, salvo autorização prévia específica concedida para eventos especiais.

Recorde-se que recentemente a Câmara de Santarém já tinha aprovado outro apoio financeiro à ACES, esse no valor de 38 mil euros, pela cooperação com a autarquia na organização da Festa dos Santos Populares que decorreu de 22 a 25 de Junho em algumas ruas do centro histórico da cidade e que contou com grande adesão popular.

A atribuição desses dois apoios financeiros do município à ACES no espaço de um mês não deixaram a vereadora Liliana Santos (PS) indiferente, referindo que noutros pontos do concelho há iniciativas que também necessitam de apoio. Na resposta, o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), disse que a autarquia apoia actividades que sejam diferenciadoras e não as festas populares tradicionais que se realizam anualmente um pouco por todo o concelho. O autarca considerou que a Festa dos Santos Populares na cidade foi um êxito que vai ter continuidade para o ano e frisou que a autarquia tem procurado incentivar iniciativas e eventos novos que levem pessoas à cidade.

O vice-presidente João Leite (PSD) deu mais uma achega, salientando que esses projectos contribuem para a dinamização da economia local e ressalvou que é rara a reunião de câmara em que não são concedidos apoios a colectividades de todo o concelho, seja financeiros, seja através da isenção de taxas.