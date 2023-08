Autarcas destacam dinâmica do investimento privado em Santarém

Autarcas da Câmara de Santarém visitaram diversos imóveis que estão em obra e outros em fase de conclusão na cidade e no concelho, constatando a dinâmica que o concelho vive no que toca ao investimento no ramo da construção e outras áreas de negócio. “Se queremos que mais pessoas permaneçam e se instalem na nossa região, temos também que lhes apresentar soluções de habitação, como é o caso destas, com construções de qualidade. Santarém ao apresentar um valor de metro quadrado dos mais competitivos aliado a um licenciamento urbanístico ágil e digital são factores cruciais que permitem aos vários investidores apostar no concelho, sem esquecer a centralidade geográfica, a qualidade de vida e educação de excelência”, realça o presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), citado em nota de imprensa emitida pela autarquia.

Na visita efectuada a 21 de Julho participaram também João Teixeira Leite, vice-presidente da câmara, e Diogo Gomes, vereador com o pelouro do Urbanismo e Obras Particulares. Os investidores Casimiro & Coelho, Plaza Alliance, TM Construções e Construções Saldanha Alves tiveram a oportunidade de apresentar os seus projectos no sector da construção de habitações.

Os autarcas visitaram também as futuras instalações da empresa Santerships, situado na União de Freguesias Romeira e Várzea, que devido ao aumento do seu volume de negócio, teve de expandir o seu espaço para três pavilhões que estão em fase de construção. Outro dos locais visitados, ainda em fase de terraplanagem, foi o terreno onde se vai instalar a empresa Marques, Lda, o concessionário Mercedes-Benz mais antigo do país, onde está a ser concretizado um dos maiores investimentos na região. “Os investidores privados são parceiros essenciais no desenvolvimento económico do concelho”, destacou Ricardo Gonçalves.