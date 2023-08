Praia da Nazaré e Complexo Aquático de Santarém com a Rodoviária do Tejo

A Rodoviária do Tejo volta a implementar, durante o Verão deste ano, os serviços Rodo Praias e Rodo Splash, para facilitar a deslocação à praia na Nazaré, aos domingos, até 3 de Setembro, e ao Complexo Aquático de Santarém, nos dias de semana, até 15 de Setembro.

No caso da praia da Nazaré a chegada à praia é às 09h00 e a partida é às 19h00, o que permite um dia na praia. Há autocarros a partir de Paços dos Negros às 06h45, com paragens em Fazendas de Almeirim, Alpiarça e Santarém, e de Foros de Benfica às 07h00, com paragens em Cortiçóis, Benfica do Ribatejo, Almeirim e Santarém.

Os bilhetes de ida e volta, custam 14 euros e devem ser comprados até às 19h00 de sexta-feira, no terminal da Rodoviária do Tejo em Santarém ou na sua rede de agentes: Agência Sol Viagens e Posto de Turismo em Almeirim; Águias de Alpiarça; Anselmo Branco Seguros em Benfica do Ribatejo e Café Falcato em Paços dos Negros.

Para o Complexo Aquático, aberto das 10h00 às 19h30, há bilhetes de ida e volta que incluem transporte e permanência de um dia, a partir de Santarém, Cartaxo, Alpiarça, Almeirim, Rio Maior, Azambuja e Lisboa. Os bilhetes podem ser comprados nas bilheteiras ou no autocarro. Os horários estão disponíveis no site da Rodoviária do Tejo.