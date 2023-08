Unidade de Atendimento da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo abre segunda-feira, 14 de Agosto, com todos os serviços.

Águas do Ribatejo já está na Loja do Cidadão em Torres Novas

A Águas do Ribatejo (AR) vai abrir a sua Unidade de Atendimento Comercial (UAC) na Loja do Cidadão de Torres Novas, na segunda-feira, 14 de Agosto, a partir das 9 horas. A mudança resulta de uma parceria com o município de Torres Novas e a Agência para a Modernização Administrativa, I.P. (AMA) que gere as Lojas do Cidadão em todo o país. A UAC que funcionava na Avenida 8 de Julho, nº 29, em Torres Novas, vai ser desactivada esta sexta-feira.

A Loja do Cidadão no centro da cidade, na Avenida Dr. João Martins de Azevedo, Edifício B do Convento do Carmo, aproxima os clientes e utilizadores dos serviços públicos fundamentais como o abastecimento de água e saneamento, urbanismo, ambiente, entre outros. “A concentração de serviços facilita o acesso dos cidadãos e gera economias de tempo, de valor e de escala”, refere Pedro Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Torres Novas e vogal do conselho de administração da AR.. O autarca sublinha também a melhoria de condições para os trabalhadores que asseguram os vários serviços na Loja do Cidadão.

A UAC vai funcionar nos dias úteis das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00 com acesso a todos os serviços e interações. “Se preferir a utilização dos meios digitais para poupar tempo, adira à aplicação grátis MyAQUA, ferramenta disponível para computador e telemóvel”, refere a empresa em comunicado.