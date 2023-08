Ourém quer investimento empresarial inovador no território

Está a decorrer até Dezembro deste ano o aviso para apresentação de candidaturas “SICE – Inovação Produtiva – Territórios de Baixa Densidade”, que tem como objectivo estimular o investimento empresarial de natureza inovadora, melhorar as capacidades produtivas das Pequenas e Médias Empresas (PME), desenvolver soluções inovadoras, digitais e sustentáveis.

As operações devem visar a produção de novos bens e serviços ou melhorias da produção actual e a adopção de novos ou significativamente melhorados processos ou métodos de fabrico, logística, distribuição, organizacionais ou de marketing. Os territórios de baixa densidade elegíveis no concelho de Ourém são Espite, União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, União das Freguesias de Matas e Cercal e União das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos.