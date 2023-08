CEBI de Alverca celebra 55 anos com encontro sobre economia social

A CEBI - Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca - comemora este ano 55 anos de actividade contínua no âmbito do desenvolvimento comunitário.

A CEBI - Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca - comemora este ano 55 anos de actividade contínua no âmbito do desenvolvimento comunitário e vai celebrar promovendo um encontro dedicado à economia social e solidária. Denominado “Economia Social e Solidária - Futuro e Inovação”, o encontro vai ter lugar na sede da CEBI, no centro de Alverca, a 23 de Novembro.

Em comunicado a instituição explica que a economia social e solidária tem vindo a destacar-se cada vez mais, tanto a nível nacional como internacional, como um motor crucial para o desenvolvimento e recuperação económica sustentável.

O encontro visa promover uma reflexão conjunta reunindo especialistas, organizações e comunidade em geral para obter opiniões e pontos de vista sobre as oportunidades de sucesso e promoção da inovação social. O programa final só vai ser comunicado mais perto da data de realização do evento. A CEBI foi fundada em 1968 e tem trabalhado ao longo dos anos para melhorar a qualidade de vida das pessoas em Alverca, especialmente focando-se no bem-estar das crianças, jovens e famílias. Através de iniciativas, projectos e programas a CEBI tem sido um agente transformador na comunidade promovendo a igualdade de oportunidades e a coesão social na região.