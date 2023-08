Restaurante A Gralha assinalou 50 anos com remodelação de uma sala

O restaurante A Gralha assinalou 50 anos, a 12 de Agosto com a remodelação de uma das suas amplas salas com capacidade para 300 pessoas. A decoração foi alterada com vista à implementação de um novo conceito de serviço. O objectivo do investimento é melhorar o atendimento para melhor servir os clientes.

Situado junto às grutas de Santo António, Alvados, no concelho de Porto de Mós, o restaurante A Gralha abriu para dar resposta aos visitantes mas ao longo dos anos tem ganho o estatuto de restaurante de cozinha tradicional portuguesa atraindo pessoas pela gastronomia e serviço, muito para além das que visitam as grutas.

A Gralha faz casamentos, baptizados, refeições de grupos, aniversários e outros eventos com muitos participantes. Os pratos mais solicitados são o cabrito assado no Forno; o bacalhau à gralha; o naco na Pedra; bife de touro à portuguesa, cuja receita foi recentemente apresentada no programa televisivo da RTP1, Praça da Alegria. De Setembro a Junho o Cozido à Portuguesa também integra o menu.

Gilda Ferreira, gerente do restaurante A Gralha, refere que a imagem de marca, em termos visuais, é uma réplica de parte da galeria das Grutas de Santo António e diz que a maioria dos clientes destaca a variedade de pratos confeccionados no momento, a utilização de produtos típicos da região e a modernidade do espaço.

O restaurante A Gralha já foi distinguido várias vezes como PME Lider, já representou o concelho em vários momentos televisivos e a sua gerente foi distinguida em 2019, pela Câmara Municipal de Porto de Mós como Mulher Empreendedora e Líder.

A Gralha tem um quadro permanente de 13 colaboradores sendo que, em algumas alturas, há a necessidade de contratar de forma eventual mais alguns colaboradores. Para além das formações obrigatórias pelo HCCP, a sua formação vai desde a cozinha, restaurante, bar e área administrativa. Gilda Ferreira refere como maior dificuldade actual encontrar mão-de-obra qualificada.

A Gralha funciona diariamente das 09h00 às 24h00 encerrando às terças-feiras para descanso do pessoal.