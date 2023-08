Loja Divine Vape Store abre em Santarém com atendimento personalizado

Abriu a 1 de Agosto, em Santarém, a loja de cigarros electrónicos Divine Vape Store. Situada no bairro de São Domingos, no nº 9 r/ch dtº da Rua Cidade de Lisboa, oferece uma ampla variedade de equipamentos e atendimento personalizado para corresponder à exigência de iniciantes, bem como de utilizadores mais experientes que pretendam usar os vaporizadores pessoais, vulgo cigarro electrónico, como alternativa ao tabaco de combustão.

A Divine Vape Store, pertence ao grupo Divine Clouds, líquidos para vaporizadores pessoais, existente no mercado há sete anos vendendo não só para território nacional e ilhas, como para alguns países da Europa.

Aberta diariamente das 10h00 às 19h00, excepto aos domingos, a Divine Vape Store informa que é reconhecido por várias entidades mundiais, o menor grau de toxicidade e risco que os vaporizadores pessoais apresentam, quando comparados com o tabaco de combustão.