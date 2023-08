Atendimento do Gabinete de Inserção Profissional passa para a Loja do Cidadão

O Gabinete de Inserção Profissional de Rio Maior (GIP), serviço credenciado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional para prestar apoio aos jovens e adultos desempregados e às entidades empregadoras, deixou de estar no Pavilhão Multiusos e passou a estar disponível na Loja do Cidadão de Rio Maior. Esta mudança para a Loja do Cidadão tem como intuito facilitar o acesso e a relação dos cidadãos e das empresas com o GIP e com os serviços da administração pública prestados naquele espaço. A Loja do Cidadão passa agora a reunir cinco serviços: serviço de atendimento da câmara municipal, Gabinete de Inserção Profissional, Instituto da Segurança Social, Instituto dos Registos e do Notariado e o Espaço Cidadão. Neste modelo de atendimento os cidadãos e as empresas encontram um conceito integrado de atendimento que proporciona conforto e comodidade permitindo tratar de vários assuntos num mesmo espaço com ganhos de tempo e de custos de deslocação. O GIP funciona nos dias úteis da semana no horário compreendido entre as 09h30 e as 12h30.