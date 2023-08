Mercadona doou 15 toneladas de artigos em Santarém

A Mercadona doou 600 toneladas de produtos de primeira necessidade no primeiro semestre de 2023 em Portugal. As doações, que equivalem a 10 mil carrinhos de compras, foram destinadas a mais de 40 cantinas sociais, oito bancos alimentares e outras entidades sociais com as quais a empresa colabora.

No distrito de Santarém, onde a empresa conta com um supermercado no Retail Park, foram doadas 15 toneladas de produtos de primeira necessidade à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Santarém.

Segundo Luís Amaral, presidente daquela associação, que celebrou 50 anos de actividade em 2022, ano em que iniciou o protocolo com a Mercadona, as doações foram uma óptima prenda de aniversário. “Como apoiamos cerca de 500 pessoas e temos muitas famílias com muitas fragilidades este protocolo veio também ajudar estas pessoas”.

Em Portugal a Mercadona participa ainda, com os seus recursos humanos e logísticos, noutras iniciativas de âmbito nacional que se realizam ao longo do ano. É o caso da “Campanha de Recolha”, organizada pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome e da campanha “Shop for Goodness”, promovida pela Cruz Vermelha Portuguesa, cujo montante angariado foi convertido em cartões de compra que contribuem para a autonomização de famílias carenciadas.