Scalconta celebra 45 anos ao serviço da região

A Scalconta nasceu em 1978, com o propósito de ajudar as empresas nas suas contabilidades e gestão para que as mesmas criassem valores, crescessem num rumo sustentável e lucrativo.

Maria Etelvina Raposo Gaudêncio, contabilista certificada e directora técnica sublinha esses objectivos na altura da celebração de mais um aniversário. “A empresa procurou sempre maneiras de enriquecer os outros com ideias e sugestões que lhes proporcionassem melhor vida e negócios. Ofereceu sempre o melhor saber possível para os assuntos que lhe fossem colocados”.

A Scalconta tem clientes que se mantêm desde o primeiro dia e foi crescendo com a chegada de novas empresas ao longo de cada ano. O seu sucesso deve-se a um trabalho assente na transparência, seriedade e competência.

“Temos muito orgulho na nossa equipa de profissionais, constituída por pessoas responsáveis e sempre actualizadas em matéria de legislação, e nos investimentos feitos, ao longo do tempo, na modernização nos nossos sistemas de informação. Também agradecemos poder continuar a fazer parte da vida de todos os nossos parceiros”, sublinha a directora técnica.

A Scalconta - Centro Scalabitano de Contabilidade Ldª- presta serviços de contabilidade, assessoria e assistência fiscal, consultoria económica e financeira em projectos de investimento e nas áreas de salários, facturação e outros serviços administrativos das empresas. Tem sede na Rua Álvaro Cunhal, nº. 13 R/C B em Santarém.