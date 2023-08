Roadshow do Turismo do Alentejo e Ribatejo para ouvir os agentes

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo está a promover um roadshow entre esta segunda-feira e quinta-feira, 28 a 31 de Agosto, em cinco sessões públicas que vão juntar centenas de agentes do turismo, entre empresas, redes de oferta e municípios.

O presidente da entidade, José Manuel Santos, considera que esta iniciativa é “fundamental para ouvir a nossa base associativa e os empresários”, salientando que se está já a preparar a transição para o Inverno, “uma das melhores épocas do ano para viajar para o Alentejo e Ribatejo”. É nesta altura também que está a ser preparado o plano de atividades para 2024.

Neste roadshow vai ser também preparada a participação na Bolsa de Turismo de Lisboa do próximo ano e o Festival de Caminhadas “Transalentejo”.

A iniciativa começa esta segunda-feira no Évora Hotel. Terça-feira é em Portalegre, pelas 10h30, no Auditório da Escola Superior de Educação, na quarta-feira em Santarém, pelas 15h00, no Santarém Hotel, em Santarém, e na quinta-feira em Alcácer do Sal, pelas 11h00, na Pousada do Castelo, e em Beja, pelas 16h00, no Hotel Beja Parque.