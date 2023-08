Escola Superior de Desporto com Curso Técnico Superior Profissional em “Gaming e Esports”

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), do Instituto Politécnico de Santarém, apresenta novidades no ano lectivo 2023-2024, reforçando a sua matriz de escola inovadora, com uma oferta formativa diferenciadora e de excelência.

A Escola passa a oferecer um curso Técnico Superior Profissional (TeSP) em “Gaming e Esports” (aprovado pela Direção Geral do Ensino Superior -DGES), precisamente no ano (2023) em que foi organizada a primeira competição Olímpica de esports, os Olympic Esports Series, e uma nova oferta formativa pós-graduada em Gestão do Desporto (pós-graduação e mestrado) que permite reforçar as competências e conhecimentos dos licenciados interessados nesta área e dar resposta a necessidades crescentes do mercado.

A pós-graduação em Gestão do Desporto, (co-financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência - PRR) permite também continuar para o 2º ano do mestrado em Gestão do Desporto na ESDRM (aprovado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior - A3Es), para os estudantes que assim o desejarem.

A inovação e excelência da ESDRM têm-lhe permitido um crescimento sustentável ao longo de 25 anos de existência, contando em 2022-2023 com mais de 1.100 alunos.

A Escola assumiu, desde a sua fundação, um compromisso com a inovação e excelência na formação em desporto, alicerçado na ciência e no conhecimento, em profunda ligação com o mercado e a comunidade.